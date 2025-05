Pacientes esperam até 5h por atendimento na UPA Bela Vista

Pacientes que buscam a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Bela Vista nesta terça-feira (20) relatam espera de até cinco horas para serem atendidos. Queixas nesse sentido foram enviadas por vários leitores à redação do JCNET e se intensificaram entre o final da tarde e o início da noite. A reportagem procurou a Prefeitura de Bauru, que até o momento não se manifestou.

As longas horas sobre as poltronas da sala de recepção têm gerado inclusive confusão dentro da UPA. Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra uma paciente visivelmente irritada com a demora e cobrando agilidade. Na gravação, outros usuários aplaudem a atitude da mulher.

Segundo o vereador Júnior Lokadora (Podemos), que esteve presencialmente na unidade na noite desta terça, o cenário é de caos. “40 crianças [aguardando atendimento] com apenas 2 médicos. Desumano”, resumiu o parlamentar, que pelas redes sociais também voltou a cobrar a contratação de novos profissionais à saúde municipal. Segundo Lokadora, uma das pacientes teria chegado à UPA ainda antes do meio-dia desta terça e só foi atendida ao início da noite.