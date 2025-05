Estudante mato-grossense vence campeonato Bezerrão em Boraceia

O estudante de medicina veterinária Paulo Sérgio Alves Santos, natural de Canarana (MT), foi o grande vencedor do inusitado Bezerrão 2025, campeonato realizado em Boraceia (46 quilômetros de Bauru) para premiar o competidor que bebesse um litro de leite no menor tempo e com o menor desperdício. A disputa aconteceu no dia 11 de maio, durante a 34ª edição do Boraceia Rodeio Show e da 1ª Expo Agro e Turismo, no Centro de Eventos Barretinho.

Paulo, que estuda na Faculdade de Ensino Superior e Formação Integral, em Garça (73 quilômetros de Bauru), cravou o tempo de 9 segundos e 86 centésimos, superando o segundo colocado por apenas 0,10 segundo. O terceiro lugar terminou a prova em 12 segundos. A vitória rendeu ao mato-grossense um troféu, uma premiação de R$ 300, e um kit de produtos da Laticínio Vovó Anízia. A competição utilizou leite fornecido pela mesma empresa, como uma forma de valorizar os produtores de Boraceia.

O torneio, promovido pela Prefeitura de Boraceia, teve transmissão ao vivo pelo Facebook e reuniu dezenas de curiosos e visitantes do rodeio.