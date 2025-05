Ação integrada contra tráfico mira fornecedores de insumos em Jaú

Jaú - Moradores de Jaú (47 quilômetros de Bauru) foram alvos, nesta terça-feira (20), da operação Chemical III, deflagrada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) de Sergipe com o objetivo de desarticular grupo criminoso responsável pela distribuição de cocaína e de insumos químicos utilizados na manipulação da droga na capital sergipana. Detalhes sobre prisões e apreensões feitas na cidade não foram divulgados.

No total, segundo nota da Polícia Federal (PF), foram cumpridos quatro mandados de prisão temporária e quatro mandados de busca e apreensão nos municípios de Aracaju/SE, São Cristóvão/SE e Jaú/SP. Também foi determinado o bloqueio de bens e contas bancárias dos investigados, no valor de até R$ 2 milhões.

"As investigações indicam que insumos empregados na produção de drogas eram remetidos do interior paulista para o grupo investigado em Sergipe. Além do tráfico de drogas, foram identificados indícios de lavagem de dinheiro, com bens móveis e imóveis registrados em nome de terceiros", informa a corporação.