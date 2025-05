PMs e delegado prendem mulher em fuga após tentativa de homicídio

Policiais militares do 44º Batalhão da Polícia Militar do Interior e um delegado da Polícia Civil, que estava à paisana, prenderam uma mulher minutos após ela cometer uma tentativa de homicídio e fugir a pé, na noite desta segunda-feira (19), no município de Guaiçara (a 110 quilômetros de Bauru), na região de Lins.

Segundo a PM, uma equipe foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) depois de um homem relatar que a agressora havia tentado matá-lo em via pública.

De acordo com as informações prestadas por ele, a mulher tentou golpeá-lo com uma faca na região do tórax. A vítima, no entanto, conseguiu desviar e tomar a arma de suas mãos.