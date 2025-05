Tributo a Pena Branca e Xavantinho nesta quarta

Nesta quarta-feira (21), às 20h, no auditório Paulo Rodolfo Leopoldo, na Fazenda Experimental Lageado, acontece o show "Tributo a Pena Branca e Xavantinho", com os músicos Cláudio Lacerda e Rodrigo Zanc. O evento é gratuito e aberto a toda a população.

Pena Branca e Xavantinho atuaram no cenário musical por quatro décadas. Com seu rico e belíssimo repertório marcado pelas fortes referências ao Brasil interiorano e rural, a dupla tornou-se uma das mais autênticas e amadas pelo público, tendo gravado com grandes nomes da música brasileira como Renato Teixeira, Fagner e Milton Nascimento.

No espetáculo que acontece na Fazenda Lageado, canções que foram eternizadas por Pena Branca e Xavantinho são lembradas pelos talentosos músicos Cláudio Lacerda e Rodrigo Zanc, celebrando a figura do homem do campo, além da musicalidade, o folclore e a cultura brasileira.