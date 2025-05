Camila Morgado apresenta espetáculo 'A Falecida' no Sesc

A atriz Camila Morgado chega a Bauru com o espetáculo 'A Falecida', em apresentação única no ginásio do Sesc Bauru, nesta quarta-feira (21), às 20h. Os ingressos estão disponíveis para compra.

Baseada no texto de Nelson Rodrigues, a montagem traz uma leitura atualizada da tragicomédia escrita em 1953. A história gira em torno de Zulmira, personagem vivida por Camila Morgado, uma mulher que, doente e sem perspectivas, passa a planejar seu próprio velório para mostrar à sociedade que sua família está "bem de vida".

Com cenas de flashback que se misturam à narrativa, numa troca de ambientes que tensiona e causa um inusitado alívio cômico, a peça aborda temas como vaidade, morte e a busca por status, traçando um retrato crítico da sociedade urbana brasileira.