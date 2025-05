Acoustix ao vivo: uma noite de flashback & rock

A banda Acoustix, conhecida por suas performances envolventes e cheias de nostalgia, se apresenta no dia 21 de junho, em Bauru, no palco do Alameda Hall, em uma noite que promete emocionar o público com clássicos que marcaram gerações.

Com um repertório cuidadosamente selecionado, a Acoustix traz versões acústicas e cheias de personalidade dos hits que embalaram décadas, a partir das 21h. Se você é fã de flashbacks e boa música ao vivo, este é o seu evento, que tem o apoio do Jornal da Cidade e Check-in Cidade.

O duo, formado por Bruno Rizzo, com mais de 20 anos de experiência como cantor, produtor e diretor artístico; e Rodrigo Fernandes, que é cantor e compositor com mais de 20 anos de carreira e 5 anos no mercado internacional, performando em mais de 30 países, veio de forma meteórica conquistando seguidores e os elogios de autoridades no assunto pelo nível musical e vocal.