Mujica - Um homem imprescindível

A única saída era conversar com a dona Lúcia Topolanski, na feira de domingo na rua Tristan Narvaja, um mercado de pulgas no bairro Cordoso, vende de tudo, desde produtos alimentícios a vestidos de noiva, de cobras até antiguidades, de LPs a flores, e a dona Lúcia lá estava, vendendo suas flores e conversando com o povo, ao lado do seu Fusca azul claro. Simplicidade era a marca dela e de "Pepe" Mujica.

Ele legalizou a maconha e aprovou o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Aprovou o direito ao aborto. Deu a cada estudante do nível médio e universitário um notebook, para acompanhar melhor as aulas. Um exemplo de sabedoria e simplicidade para as Américas e para o mundo.

"Pepe" Mujica está para a América do Sul e América Latina como está para a África Nelson Mandela.