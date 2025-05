A importância do assistente social na sociedade brasileira

O assistente social tem o respaldo de seu Código de Ética, vigente desde o ano de 1993, Código este que define os princípios, as responsabilidades e as condutas esperadas do profissional. Os princípios éticos, baseiam-se nos valores fundamentais do Serviço Social: serviço, justiça, dignidade e valor da pessoa, bem como a importância das relações humanas, integridade e competência.

Os fundamentos do trabalho do assistente social são entendidos na perspectiva das Diretrizes Curriculares do Curso de Serviço Social, aprovados pela Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa do Serviço Social (ABEPSS, 1996), ao afirmar que a intervenção do assistente social deve ser respaldada em suas três dimensões, quais sejam: teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa.

Essas dimensões constituem níveis diferenciados de apreensão da realidade da profissão; entretanto, sendo indissociáveis entre si, formando uma unidade, apesar de suas particularidades. Assim, é tomando por base essas três dimensões que se poderá discutir as estratégias e técnicas de intervenção profissional: o que fazer, porque fazer, como fazer e para que fazer no atendimento das várias expressões da questão social.