Vereadores criticam 'adiamento' de sessão suspensa para reunião

Agudos - Sete vereadores de Agudos (13 quilômetros de Bauru) criticaram, nesta segunda-feira (19), o "adiamento" da sessão ordinária suspensa pelo presidente da Câmara Joster Aparecido de Melo para que todos acompanhassem uma reunião na prefeitura. Segundo eles, os trabalhos deveriam ter sido retomados diante do quórum para o reinício. O presidente diz que a sessão será realizada na próxima segunda (26), a partir do momento em que foi interrompida.

Em nota conjunta, os vereadores Rosamaria, Pedrinho do Fórum, Auro Octaviani, Xixo Danelon, Juninho Artioli, Felipe Terra e Tita Pardin afirmam que os trabalhos legislativos foram abertos às 14h e suspensos após pedido via requerimento do vereador Tita Pardin, aprovado por unanimidade em plenário, para que eles participassem de reunião no Executivo sobre o reajuste dos salários do funcionalismo público.

"Ficou acordado que, após a reunião, todos os vereadores voltariam e seguiriam normalmente os trabalhos em plenário", diz a nota. De acordo com os parlamentares, além do percentual de aumento proposto, de 5,3%, relativo apenas à reposição da inflação, a polêmica redução nos valores dos plantões na UPA prometia movimentar a sessão, o que, na avaliação deles, levou o presidente a não retomar os trabalhos.