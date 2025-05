Comissão de Fiscalização e Controle fará reunião extraordinária

A Câmara Municipal de Bauru realiza nesta terça-feira (20), a partir das 9h, uma reunião pública no Plenário “Benedito Moreira Pinto”. O encontro, promovido pela Comissão Permanente de Fiscalização e Controle, terá como pauta as recentes declarações feitas pela ex-servidora comissionada do Poder Executivo, Damaris Nunes de Faria Pavan, em coletiva realizada no último dia 15 de maio.

Na ocasião, a ex-servidora afirmou ter participado de um suposto esquema de desvio de objetos doados ao Fundo Social de Solidariedade (FUSS) do Município de Bauru. A comissão busca esclarecimentos sobre as denúncias, que tiveram ampla repercussão na imprensa local.

Boletins de Ocorrência

Durante a agenda institucional realizada nesta segunda-feira (19), na Delegacia Seccional de Polícia de Bauru, a Comissão solicitou, por meio de ofício, cópia de eventuais boletins de ocorrência registrados em nome da própria Damaris, bem como da prefeita municipal Suéllen Rosim, que estejam relacionados aos fatos denunciados. O ofício foi entregue ao delegado seccional Luciano de Barros Faro.