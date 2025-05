Homem esfaqueia namorada e mãe dela em praça de Botucatu

Um homem de 26 anos foi preso em flagrante neste domingo (19), em Botucatu (a 100 quilômetros de Bauru), pelos crimes de lesão corporal e tentativa de feminicídio, após esfaquear sua namorada e a mãe dela na Praça Eduardo Guedes Casimiro.

A jovem sofreu perfurações no tórax, nas costas e em uma das pernas. A mãe interveio para salvar a filha e foi ferida no pescoço e na região abdominal.

De acordo com a Guarda Civil Municipal (GCM) de Botucatu, responsável pela prisão do suspeito, o casal discutiu na praça e o rapaz deixou o local em uma moto, retornando logo depois com duas facas. Ainda segundo a GCM, com base nos depoimentos registrados no boletim de ocorrência, o agressor tentou matar as vítimas em via pública, na presença de testemunhas — entre elas, a própria tia do indiciado, que conseguiu contê-lo após as agressões.