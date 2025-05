Oposição obtém mínimo de assinaturas para CEI do Fundo Social

Na coletiva de imprensa realizada na semana passada, Damaris exibiu mensagens com a mãe de Suéllen na qual comenta a contratação de um carreto [veículo de carga de pequeno porte]. No diálogo, Lúcia envia a ela o endereço da rua Maria José Cordovil e diz que "Marcinha" - que segundo Damaris é irmã da secretária - iria receber os objetos.

No domingo, o jornalista Nelson 'Itaberá', do site Contraponto, publicou entrevista com Damaris na qual ela reafirma a denúncia e apresenta novas mensagens. Uma delas exibe conversa com Elisângela do Prado, braço-direito de Lúcia Rosim. No diálogo, "Elis" diz que "as únicas coisas que vc fez no fundo que não devia foi ela quem mandou" - numa referência direta à mãe da prefeita, Lúcia Rosim, atual secretária de Assistência Social.

O jornalista conversou também com uma ex-comissionada, Andréa Cristina Storolli, responsável pelos relatórios do Fundo Social até 2022. Andréa confirmou ao Contraponto que Damaris era a responsável pela coordenação do órgão.