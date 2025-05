Bauru: baleado na cabeça, homem vai à casa da tia pedir socorro

Um pedreiro de 40 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite deste domingo (18), ao levar um tiro de raspão na cabeça enquanto estava em frente a um imóvel, no bairro Pousada da Esperança 2, em Bauru.

Segundo o boletim de ocorrência (BO), a vítima chegou ferida à casa de uma tia, onde pediu ajuda. Os familiares o levaram até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Bela Vista. Ele foi sedado e recebeu os primeiros cuidados médicos. Em seguida, foi transferido para o Pronto-Socorro Central (PSC).

Ainda de acordo com o BO, como a vítima permaneceu inconsciente na unidade médica, a Polícia Militar e a Polícia Civil não conseguiram, até o momento, obter informações sobre as circunstâncias do crime ou a autoria dos disparos. O caso será investigado pela 3.ª Delegacia de Homicídios da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic).