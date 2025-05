Casal de Bauru é esfaqueado por cutelo em briga entre vizinhos

Um desentendimento entre vizinhos, no bairro Pousada da Esperança 2, em Bauru, terminou com um casal ferido com um cutelo, no início da noite deste domingo (18). A confusão começou depois que o agressor foi repreendido por atirar pedras na casa da sogra da vítima, um homem de 34 anos, que ficou machucado assim como a sua esposa.

Segundo o boletim de ocorrência (BO), registrado como tentativa de homicídio, policiais militares foram acionados pelo Pronto-Socorro Central (PSC), onde as vítimas já estavam internadas, sem risco de morte. Na unidade de saúde, os policiais foram informados de que, durante uma discussão, o morador já identificado usou um cutelo (faca de lâmina larga) para golpear o pescoço, o tórax e a mão esquerda do homem, que caiu no chão. A PM foi informada sobre a participação de outro indivíduo, que não praticou o ataque, mas forneceu a arma do crime.

Ainda de acordo com o BO, mesmo com a vítima no chão e indefesa, o agressor tentou golpeá-la, mas foi impedido pela esposa do esfaqueado, que também acabou ferida em uma das mãos.