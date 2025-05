Ladrão invade financeira em Bauru e é preso em flagrante pela PM

A 1.ª Companhia da Polícia Militar de Bauru prendeu em flagrante, na madrugada desta segunda-feira (19), um homem de 32 anos, morador de Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru), que invadiu e furtou a área externa de uma financeira localizada na avenida Getúlio Vargas, na zona Sul da cidade.

De acordo com os policiais militares, o representante da agência constatou a invasão por meio do sistema de câmeras de segurança e acionou a corporação. No local, a equipe realizou um cerco, utilizando também um terreno desocupado nos fundos do estabelecimento, e deteve o suspeito durante a tentativa de fuga. Com ele, foi apreendido o cabeamento removido da agência.

O indivíduo prestou depoimento e permaneceu preso, à disposição da Justiça.