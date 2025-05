Apreendidos 1.500 kg de maconha na João Baptista Cabral Rennó

Policiais militares apreenderam 1.477 tabletes de maconha, totalizando 1.484 kg da droga, às 18h30 deste sábado (17), no km 276 da rodovia Engenheiro João Baptista Cabral Rennó (SP-225), em Paulistânia (54 quilômetros de Bauru).

No decorrer da Operação Impacto, policiais militares do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), em operação conjunta com as Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (FICCO/SP), abordaram um caminhão M.Benz/Atego 2425, ocupado pelo condutor e uma passageira.

Durante a vistoria, os policiais localizaram grande quantidade de maconha no compartimento de carga, acondicionada em sacos plásticos, sobre a carga de fécula de mandioca.