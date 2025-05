Adolescente sofre tentativa de homicídio e casal é preso

Uma testemunha relatou que um veículo VW/Gol prata, ocupado por três indivíduos, teria se aproximado do rapaz e efetuado os disparos. Os policiais, então, localizaram o carro suspeito e realizaram a abordagem.

Assim que a corporação recebeu a informação de que a vítima havia dado entrada na Santa Casa de Jaú com ferimentos por arma de fogo, equipes iniciaram uma operação para localizar os autores.

Um adolescente foi vítima de tentativa de homicídio em razão de uma desavença familiar, na madrugada deste domingo (18), na Avenida Dr. Luciano Pacheco de Almeida Prado Neto, em Jaú (a 47 quilômetros de Bauru). Um casal foi preso pela Polícia Militar (PM), suspeito de envolvimento no crime.

Durante a ação, foram apreendidos cinco celulares, um revólver Taurus calibre .38 com munições e uma quantia significativa em dinheiro, conforme informou a PM. A principal suspeita confessou ser a autora dos disparos, enquanto os demais ocupantes do veículo confirmaram os fatos. O casal foi preso, e um adolescente que também estava no automóvel foi liberado e entregue a um familiar, conclui a PM.