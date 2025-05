Vítima fatal de acidente entre motos e carro é sepultada em Bauru

Aos 28 anos, Gustavo Servati dos Santos foi sepultado no Cemitério do Jardim Redentor, às 11h30 deste domingo (18), em Bauru. Ele foi a vítima fatal do acidente entre duas motocicletas e um carro, registrado neste sábado (17), por volta das 14h, na rua dos Sapateiros, ligação entre o Núcleo Gasparini e o bairro Pousada da Esperança.

Já a motorista do carro, com dores pelo corpo, optou em buscar por meios próprios atendimento médico, aponta o documento registrado no plantão da Polícia Civil. Gustavo, por sua vez, chegou ao PSC em estado grave e foi transferido para o Hospital de Base, onde sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu por volta das 15h45. A despedida de familiares e amigos teve início na noite de ontem, no Centro Velatório Reunidas, sendo que o féretro seguiu para o Cemitério do Jardim Redentor.