CPA da USP é aceito em fórum global da OMS sobre audição

Os resultados desses estudos foram decisivos para a inclusão do implante coclear na tabela de procedimentos do Sistema Único de Saúde (SUS) e para o credenciamento do HRAC como o primeiro hospital autorizado a realizar tal cirurgia pelo SUS, em 17 de setembro de 1993.

A mesma relevância se observa nas contribuições para a triagem auditiva neonatal - com estudos financiados pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), que subsidiaram a formulação das diretrizes nacionais publicadas pelo Ministério da Saúde em 2012 - e para a regulamentação do uso do Sistema FM, culminando na publicação da Portaria nº 1.274/GM/MS.