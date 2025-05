Possíveis locações para filmagens em Bauru são exibidas em Cannes

O Governo de SP, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, apresentou as primeiras cidades parceiras da São Paulo State Film Commission, durante missão no Festival de Cinema de Cannes, na França. O lançamento destaca 10 cidades paulistas - Amparo, Bananal, Bauru, Botucatu, Iguape, Itu, Piracicaba, Ribeirão Preto, Santos e São João da Boa Vista - como possíveis locações para filmagens audiovisuais. As informações detalhadas estão disponíveis no site https://spstatefilmcommission.org.br.

A ação faz parte do Plano de Desenvolvimento da Indústria Audiovisual Paulista e visa não só identificar as cidades foco, mas também mapear as locações e a infraestrutura disponível em cada uma delas. No catálogo é possível visualizar fotos, além de filtrar por diversas características das cidades, como paisagens, elementos naturais e arquitetônicos, identidades culturais, características geográficas e variedade de esportes radicais.

"Com a São Paulo State Film Commission, queremos mostrar ao mundo as riquezas e a diversidade do nosso estado. São Paulo é um polo criativo e estratégico para a indústria audiovisual, e nossa missão é fortalecer ainda mais nossa presença no cenário global, atraindo produções de todos os tamanhos e origens, ao mesmo tempo em que impulsionamos a economia e a cultura local", ressaltou Marilia Marton, secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas.