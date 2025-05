Associação Luso Brasileira moderniza salão social

O primeiro semestre de 2025 marcou um período de investimentos e melhorias na Associação Luso Brasileira de Bauru. No mês de maio, o clube celebrou a reinauguração do salão social, que passou por um processo de reforma, com a modernização de diversas partes do espaço.

Dentre as principais mudanças, na parte elétrica, houve a troca de todo o sistema, com a implementação de uma nova iluminação decorativa. Na parte estética, a estrutura do gesso de todo o salão social foi substituída por um formato ainda mais atual. Além disso, todo o salão social recebeu uma nova pintura, proporcionando um ar de inovação e modernidade ao espaço.

O palco foi ampliado e ganhou um espaço maior, para que os shows sejam mais confortáveis para os artistas e, também, para aqueles que "curtem" as festas. Já o sinteco do piso passou por reformas e recebeu o tratamento adequado no material.