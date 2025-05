Laura Fantini: música como sonho, desabafo e verdade

Laura - Desde pequena, eu dizia que queria ser cantora. Mas percebi cedo que essa escolha não era levada a sério. No ensino médio, ouvi colegas rirem quando alguém disse que queria ser atriz — aquilo me marcou. Acabei deixando esse sonho de lado por um tempo. Fiz aulas de canto na adolescência, mas só como hobby. Quando fui escolher uma faculdade, optei por jornalismo, mais pela vontade de sair do Interior e morar em São Paulo. Percebi rápido que não era meu caminho. Foi em São Paulo que tive coragem de enfrentar meus medos e tentar carreira na música. Tive medo, mas a ideia de envelhecer sem ao menos tentar era mais assustadora que tudo. Entrei em produção musical na Belas Artes e me formei em 2020. Sou muito sortuda por ter pais que me apoiaram 100% nessa decisão e que me ajudaram com a faculdade. Isso fez toda a diferença.

JC - Essa formação te ajuda hoje na carreira como cantora?

Laura - Com certeza. Me ajuda a ter mais referência e direcionamento artístico. Embora eu não produza minhas músicas, entendo o processo e consigo opinar melhor no processo por causa do que aprendi.