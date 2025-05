Maria ao Mar ia...

Lá, naquela água salgada ela molha os pés devagar e com os pensamentos se põe a vagar... Em seu próprio nome já transborda o mar, talvez isso explique esse tanto amar. E, com sua intensidade de viver, tal qual o mar, às vezes ela se torna tempestuosa, como as próprias ondas que enfrentam as pedras.

Mas ela também é calmaria como as ondas mansas que convidam a apreciar a beleza da natureza, Maria transborda de alegria. Mar Maria ia, Maria ria! Em seu coração apenas sentia o descarregar de toda energia que carrega e sobrecarrega o seu dia-a-dia. Maria, para ter essa conexão com o mar batalha muito, mas vale a pena, porque ao se molhar ela se transforma em uma feliz pirralha.

Ah e se o mar é do Nordeste, Maria olha e vê lá no alto o cordel do mar entrelaçado no azul do céu. E o Sol nordestino quente, que aquece até a alma fazendo-a esquecer que um dia esteve descontente. E se o mar tem a rede? Ah alegria maior não há e, então, Maria se apressa a balançar. Balança seu corpo cansado na rede e balança seus pensamentos na mente.