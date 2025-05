Democracia e direito de opinião, na arquibancada ou aonde for

Respondendo ao caro leitor Humberto Schuwartz Soares, em seu artigo "Cores do Brasil", neste JC, aonde o mesmo diz que "são as sagradas e lindas as cores das Seleções Brasileiras: verde, amarela, azul e branca. Temos que manter as cores da nossa Bandeira, símbolo maior do Brasil." (sic).

Vem a seguinte questão: aonde torcer por 22 sujeitos que nunca me viram pessoalmente na vida, sendo que não assinei nenhum tipo de documento com firma reconhecida em cartório dizendo que eles me representam enquanto brasileiro, jogando uma Copa do Mundo ou sei lá que competição esportiva?

Se eu não quiser vestir a supracitada camisa e quiser torcer por outra que me apeteça (e no futebol mundial há as mais variadas seleções pra se torcer, isso se chama democracia e liberdade de expressão. Patriotismo e futebol são duas coisas bem diferentes).