18 de maio - Dia Nacional da Luta Antimanicomial

Esse período foi o mais profícuo da história bauruense, no sentido de possibilitar um real cuidado com a população na perspectiva da saúde coletiva e demonstrando que o serviço público é um direito do cidadão e deve ser garantido pelo Estado.

Infelizmente, só restou a lembrança desse período, pois as sucessivas gestões da prefeitura abandonaram a perspectiva da saúde coletiva em favor do modelo ultrapassado da medicina curativa, biologicista e medicalizadora na relação com o cuidado das pessoas, mas frutífero para a indústria farmacêutica e laboratórios de exames, com pouquíssima resolutividade.

Assim, vai destruindo os princípios do SUS, burocratizando e engessando cada vez mais os serviços e a atenção à população, responsabilizando a população pela sua aparente incompetência, que se desvela com o financiamento público do setor privado da saúde. Não é um problema financeiro, mas de modelo de saúde.