Encontro nota 10

O encontro foi uma ação que faz parte do projeto de circulação do espetáculo "O baú encantado", contemplado pela Lei Paulo Gustavo, por meio da Secretaria de Cultura de Bauru, Governo Federal e Ministério da Cultura.

O bate-papo foi sobre possibilidades e adaptações para espetáculos e eventos mais acessíveis às para pessoas com transtorno do espectro autista (TEA), uma aula magna, sábado passado, que era das 10:30 às 12h, mas foi até 13:30. Informações valiosas. Já estou em 72% de conhecimento sobre como ajudar pessoas com deficiência. Pronto pra ajudar pcds e como artista, continuar, devagar, pois é muita complexidade o assunto. Obrigado César Machado, artista, arquiteto por repassar o evento.

Parabéns para a Tati, artista incrível e dona da Casa do Circo pelo convite para produtores, artistas e trabalhadores da cultura de Bauru, para um encontro com a terapeuta ocupacional Carina Lopes. Recomendo como palestrante, ajuda em projetos e espetáculos.

Como artista e pcd, cidadão ou outra função que Deus e Universo me mandarem e com a missão desde 2011 de ajudar as pessoas com deficiência, seja com artes, esportes, jogos, literatura e contação de histórias e brincadeiras, espero que todos os artistas, produtores, poderes públicos e empresas se unam para a arte chegar sempre às pessoas com todas as deficiências. Grato. Que venham mais palestras para nossos aprendizados.

Obs: Parabéns ao Shopping Boulevard por ceder fones de ouvido aos autistas e o Multiplex, Cine Araújo, do cinema do Bauru Shopping, adaptar para as pessoas com autismo, nos filmes.