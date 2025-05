Rua sem pavimentação

Trabalho no Shopping Bauru, próximo ao Aeroporto ou Aeroclube e moro no Jardim Europa. Todos os dias vou ao trabalho e enfrento o transito da Av. Getúlio Vargas ou da Av. Nossa Senhora de Fátima, um transtorno.

Até hoje não consegui entender o "porquê" de a Prefeitura não pavimentar a rua José Ruiz Pelegrina e o contorno da pista do Aeroporto. Se fizesse isso ajudaria muito os milhares que demandam o Shopping e os escritórios e consultórios existentes naquela região.

Os milhares que demandam dos condomínios e dos bairros do Jardim Europa e adjacências ficariam agradecidos e inclusive, com certeza, aumentaria o número de lojas no Shopping, restaurantes e consequentemente empregos naquela região. Essa medida aliviaria o trânsito na Getúlio e Nossa Senhora de Fátima.