Suéllen vai à polícia e à Justiça contra ex-comissionada

A prefeita de Bauru, Suéllen Rosim (PSD), foi à Polícia Civil e à Justiça contra a ex-comissionada de seu gabinete, Damaris Nunes de Faria Pavan, que na última quinta-feira (15), em coletiva de imprensa, disse ter participado de um suposto desvio de objetos doados à prefeitura para a igreja Ministério Produtores da Esperança (Mipe), comandada pela família Rosim. Na ocasião, afirmou ainda que cestas básicas foram enviadas à escola de futebol chefiada pelo pai da mandatária, Dozimar.

Por conta das declarações, na tarde da última sexta-feira (16), a prefeita registrou um boletim de ocorrência (BO) por calúnia. Seu advogado, Jeferson Machado, também ingressou com ação civil de indenização por danos morais.

No processo, ele pede o pagamento de ao menos R$ 30 mil “para compensar os prejuízos sofridos e prevenir a repetição de tão lamentável ocorrência”. Já no BO, consta que Damaris, após ser exonerada do cargo, proferiu falsas acusações contra Suéllen Rosim e sua mãe, Lúcia Rosim. No histórico, acrescenta-se que ela relatou a diversos veículos de imprensa fatos inverídicos e caluniosos, que estão sendo amplamente divulgados.