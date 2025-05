Incêndio em área da Cascata da Marta é controlado e 3 são presos

A operação contou com a atuação conjunta de 12 agentes, o uso de máquinas para aceiros e contenção do fogo, além da aplicação de grande volume de água para o resfriamento da área afetada.

Foi controlado no início da noite deste sábado (17) um incêndio florestal nas proximidades da Cascata da Marta, em Botucatu (100 quilômetros de Bauru), segundo a Defesa Civil da cidade. Após 5 horas de combate intenso, as equipes dos bombeiros e da defesa conseguiram conter o avanço das chamas e impedir que o fogo atingisse áreas de mata nativa e residências próximas.

Segundo relatos de testemunhas, o incêndio teria sido provocado intencionalmente. Um morador avistou três indivíduos ateando fogo na vegetação próxima. A Guarda Civil Municipal (GCM) localizou os suspeitos, que foram conduzidos à Delegacia de Polícia, onde permanecem à disposição da autoridade de plantão para as providências legais.

Segundo o site Acontece Botucatu, três pessoas foram detidas pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Botucatu, suspeitas de terem colocado fogo na área, que fica às margens da Rodovia Marechal Rondon (SP-300), ao lado do bairro Recanto da Amizade.

O condutor do veículo prata visto por testemunhas alegou que estava apenas mostrando uma fazenda a clientes e que, ao sair pelo pasto, a roda do carro girou em falso, provocando atrito com a vegetação seca e, supostamente, iniciando o incêndio. Entretanto, imagens feitas por testemunhas no início da ocorrência mostram vários focos de incêndio espalhados pela área.