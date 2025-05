Incêndio atinge área da Cascata da Marta e 3 são presos; vídeo

Três pessoas foram presas de pois que um incêndio florestal atingiu as proximidades da Cascata da Marta, em Botucatu (100 quilômetros de Bauru), na tarde deste sábado (17). As equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros foram imediatamente acionadas e trabalharqm no combate às chamas. Não há registro de vítimas.

Informações preliminares indicam que o incêndio pode ter sido criminoso. Em vídeo, um morador relatou ter visto três indivíduos ateando fogo nas margens da vegetação. Eles fugiram em um carro prata.

Segundo o site Acontece Botucatu, três pessoas foram detidas pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Botucatu, suspeitos de terem colocado fogo na área, que às margens da Rodovia Marechal Rondon (SP-300), ao lado do bairro Recanto da Amizade.