Policial penal dispara tiro no pé durante treinamento em Pirajuí

Um policial penal de Álvaro de Carvalho, estava em um curso de tiro em Pirajuí (56 quilômetros de Bauru) e acabou fazendo um disparo de espingarda calibre 12 no próprio pé, nesta sexta (16).

A Polícia Penal do Estado de São Paulo informou, por nota, que o servidor foi prontamente socorrido. O acidente ocorreu na sexta-feira (16), durante instrução de tiro do Curso de Nivelamento de Conhecimento, no estande do órgão, em Pirajuí. O policial passou por cirurgia e está em recuperação no hospital local.

A nota ainda informa que a Polícia Penal "acompanha o caso, prestando assistência ao funcionário e apura os detalhes e circunstâncias que permitiram o evento".