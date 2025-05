Homem arrasta ex pelos cabelos para tirá-la de casa em Bauru

Uma mulher de 52 anos foi arrastada pelos cabelos para fora da casa do ex-companheiro, com quem se relacionou por cinco anos, no bairro Pousada da Esperança, em Bauru, na noite desta sexta-feira (16). De acordo com o que relatou na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), ela esteve no imóvel com o intuito de pegar suas coisas, uma vez que romperam o relacionamento há três meses.

“Ele falou que não iria entregar, porque eu não tinha mais nada lá. Eu insisti e ele começou a me empurrar”, contou. De acordo com a vítima, na sequência, ela caiu no chão e bateu o braço esquerdo.

Quando foi tentar se levantar, ele a pegou pelos braços, a jogou para fora da residência, deu o tapa em seu rosto, a pegou pelo cabelo e a arrastou pelo quintal, consta do boletim de ocorrência (BO).