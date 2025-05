Vice-presidente vem a Bauru inaugurar Centro de Radioterapia

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), estará em Bauru na próxima quinta-feira (22), quando a cidade e a região passarão a contar com um serviço de saúde aguardado há mais de 13 anos: o Centro de Radioterapia de Bauru. A solenidade foi confirmada ao vereador Júnior Rodrigues (PSD), que liderou a mobilização pela conclusão da obra de construção da unidade - iniciada em 2012, mas paralisada após a empresa responsável encerrar as atividades.

Em 2021, o parlamentar de Bauru deu início à articulação de forças políticas, administrativas e sociais e, no ano seguinte, o projeto foi retomado. O Centro de Radioterapia vai atender pacientes do município e da região que, atualmente, precisam viajar até Jaú para as sessões de tratamento contra o câncer.

“Essa é uma conquista que representa dignidade e esperança para muitos pacientes que, até hoje, precisavam viajar longas distâncias em busca de tratamento. Agora, eles poderão contar com um serviço de qualidade aqui mesmo, no nosso Centro de Radioterapia Bauru, perto de suas famílias e com mais comodidade. É uma vitória para o SUS, para a nossa cidade e para toda a nossa região. A gente lutou muito por esse dia”, destacou o vereador Júnior Rodrigues.