Curso da Unimed para gestantes tem nova estrutura e mais vagas

Com nova estrutura e 200 vagas, a segunda edição do Curso para Gestantes da Unimed Bauru foi realizada neste sábado (17), no auditório da Igreja Batista do Estoril. Gratuito e aberto ao público, o evento ofereceu uma programação completa com palestras, oficinas e aulas práticas sobre temas essenciais da gravidez, parto e cuidados com o bebê. A iniciativa contou com a parceria da Associação Mulher Unimed (AMU) e buscou acolher também gestantes em situação de vulnerabilidade social.

Fotos: Douglas Willian