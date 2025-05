Programa leva diversão a três regiões da cidade

A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Semel), realiza o Programa 'Lazer Perto de Você' em três regiões neste fim de semana, levando brinquedos lúdicos para as crianças. O objetivo do programa é oferecer entretenimento saudável para as crianças, promovendo atividades que estimulam o exercício físico e combatem o sedentarismo.

Neste sábado (17), das 8h30 às 12h, o evento será na Praça Kasato Maru, no Jardim Terra Branca, com atividades em conjunto com a Aelesab, que vai fornecer pipoca, algodão doce, ação com tranças artísticas e varal solidário. A Semel vai disponibilizar os brinquedos infláveis para as crianças, com a supervisão de servidores da prefeitura e voluntários. Ainda neste sábado, das 15h às 19h o programa acontece no Parque Santa Terezinha, na rua Alfeu Benedito de Souza, quarteirão 2, com a presença dos brinquedos infláveis, distribuição de pipoca, algodão doce e a apresentação do artista Espadachim. Neste domingo (18), das 14h às 17h, o programa estará no Jardim Niceia, na rua Manoel Hermano da Silva, com a presença dos brinquedos infláveis, distribuição de pipoca e algodão doce e a apresentação do artista Espadachim. Todas as atividades são gratuitas e abertas ao público. Os moradores que desejarem receber o programa em suas regiões podem fazer a solicitação através do site da Prefeitura de Bauru ou pessoalmente na Semel, na rua Raposo Tavares, 8-38. Informações: (14) 3218-6125.