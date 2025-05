Botucatu abre inscrições para oficina gratuita de roteiro

A Oficina Pontos MIS - 'Da Ideia ao Roteiro' propõe uma introdução à história do roteiro no cinema, promovendo a troca de conceitos e práticas sobre a criação de narrativas audiovisuais. O curso aborda questões como: como contar histórias por meio de imagens? Que roteiros marcaram a história do cinema? O que havia de especial neles? E como podemos desenvolver nossos próprios roteiros?

Contar histórias faz parte da experiência humana desde os tempos mais remotos, auxiliando na compreensão do mundo, no aprendizado e na construção de vínculos sociais. O cinema, como linguagem contemporânea, amplia esse potencial narrativo por meio das imagens em movimento.

Se você gosta de cinema e quer aprender como é o processo para desenvolver um roteiro, a oficina "Da Ideia ao Roteiro" é uma oportunidade. A ação gratuita faz parte do Pontos MIS e terá 25 vagas gratuitas, neste sábado (17), das 9 às 12 horas, no auditório da Pinacoteca Fórum das Artes, na rua General Telles, 1040, Centro de Botucatu. A classificação etária é para 14 anos.

Para participar é necessário se inscrever pelo e-mail: solange.vale@botucatu.sp.gov.br. As vagas são limitadas.

Sobre o oficineiro: Luis Carlos Pavan é músico, produtor, programador e pesquisador, com vivência no cineclubismo paulistano nos Cineclubes Bexiga e Oscarito, onde atuou como divulgador e programador. Desde 1997, desenvolve pesquisas e composições de trilhas sonoras, organizando mostras de cinema mudo com acompanhamento musical ao vivo. Atua como oficineiro e ministrante de cursos sobre a história e a produção de cinema, com passagens pela rede Sesc, Cinemateca Brasileira e Caixa Cultural.

Também é responsável pela programação do Cine Mococa (SP) e pela produção de projetos especiais do compositor Guinga, além de artistas como Mônica Salmaso, Maria João, Esperanza Spalding e o Quarteto Carlos Gomes, entre outros. Esta ação é realizada pelo programa Pontos MIS do Museu da Imagem e do Som, em parceria com a Secretaria de Cultura de Botucatu.