Tá Preta, festa que ressalta a cultura negra em Bauru, chega à 5ª

Realizando festas com foco no público negro bauruense, o coletivo KIMBALA é referência na produção de eventos na cidade. Em maio de 2025, o grupo realiza a sua 5ª edição da festa Tá Preta, que reúne diversos ritmos musicais de origem afro-brasileira.

Criado em 2023 e administrado por um time de pessoas negras, o KIMBALA surgiu com o objetivo criar espaços que fortalecessem a identidade negra dentro de Bauru. A festa Tá Preta, que faz parte do catálogo de eventos promovidos pelo coletivo, acontecerá no Divo's Bar, neste domingo (18).

"Se a coisa 'tá' boa, é porque a coisa 'tá' preta. Isso já resume o que a gente quer dizer com o nome", declara Cauã Augusto de Oliveira. Segundo o gestor e líder de equipe, o nome veio para subverter a ideia do preto como algo negativo, visando ressignificar o termo em um projeto que coloca qualidade em todos os detalhes.