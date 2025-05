Unigraves destaca inovação em saúde e ensino de qualidade

Além da excelência no ensino, o instituto também se destaca pelo atendimento odontológico de alta qualidade oferecido à população, integrando aprendizado e responsabilidade social. A sede, localizada em ponto estratégico de Bauru, abriga laboratórios modernos com tecnologia de ponta, incluindo scanner 3D, softwares para personalização de próteses e infraestrutura acessível para pessoas com deficiência, como rampas, banheiros adaptados e elevadores em construção.

Com todos os seus cursos credenciados pelo MEC, pelo Conselho Federal de Odontologia (CFO) ou pela Secretaria de Ensino Superior do Estado de São Paulo (CEE), a Unigraves oferece especializações, aperfeiçoamentos e imersões nas áreas da saúde, com destaque para a Odontologia. O corpo docente é composto por especialistas, mestres e doutores, garantindo uma formação sólida e prática aos alunos.

Desde 2008, a Unigraves vem consolidando sua marca como uma das maiores instituições de ensino voltadas à pós-graduação nas áreas da Saúde, Educação Profissional e Cursos Técnicos em Bauru e região. Fundada e dirigida por Daniela Viveiros Graves e Roberto Wagner Graves, a instituição é reconhecida por sua estrutura moderna, equipe docente altamente qualificada e pelo compromisso com o avanço do conhecimento científico e tecnológico.

A Unigraves compartilha espaço com a V&G Cursos Odontológicos LTDA, em uma estrutura modular concluída em 2013, que atende todos os critérios de higiene, salubridade e segurança predial. Com cerca de 110 alunos ativos de diversas regiões do Brasil, a instituição também se torna um showroom estratégico para empresas do setor odontológico interessadas em apresentar seus produtos em um ambiente altamente especializado.

"Estamos comprometidos em oferecer um serviço odontológico de alta qualidade, e o Fluxo Digital é mais um passo em direção a esse objetivo. Agradecemos a confiança de nossos pacientes e a parceria de nossos colaboradores ao longo dos anos. Com a missão de buscar o bem-estar e a melhoria da qualidade de vida através do ensino, a Unigraves caminha firme para se consolidar como referência estadual em educação profissional. Um verdadeiro orgulho para a cidade de Bauru", afirma Roberto Wagner Graves, presidente e fundador do instituto

