Campeonato Paulista Escolar de Xadrez de 2025 será neste domingo

"Será uma oportunidade para jovens enxadristas mostrarem seu talento e disputarem o título de Campeão Paulista Escolar do Interior. A cidade de Bauru é um polo de desenvolvimento do esporte e, por isso, temos nomes importantes na competição, como o Victor Buriti e a Caroline Higuchi Avelino. Desejo boa sorte e muita concentração para todos os atletas bauruenses", afirma o técnico e professor de xadrez da Luso Bauru, Eric Augusto Piassi.

O torneio será disputado pelo "Sistema Suíço", com 5 ou 6 rodadas, conforme o número de inscritos. Caso haja até 6 participantes em uma categoria, será adotado o "Sistema Schuring", de todos contra todos. A competição será realizada no salão social do clube e cada jogador deverá portar seu relógio de xadrez.

Considerado um dos cinco, entre os dez esportes mais praticados no mundo (entre os praticantesregulares), o xadrez tem conquistado visibilidade e destaca-se como uma importante ferramenta educacional e cultural. Neste domingo (18), a Associação Luso Brasileira de Bauru sediará o Campeonato Paulista Escolar do Interior 2025 de xadrez.

O troféu de premiação será para os três primeiros colocados de cada categoria. Os atletas que ficarem do 4º ao 6º lugar de cada categoria receberão uma medalha. Já as três escolas com maior número de alunos participantes também receberão troféu.

O presidente da Luso Bauru, Luis Henrique Lamônica, ressalta a importância do espaço para a competição. "Ficamos muito felizes em sediar o Campeonato Paulista Escolar do Interior 2025, que neste ano será em Bauru. Para maior comodidade, toda a estrutura do salão social do clube ficará à disposição dos atletas", explica.

Para quem deseja assistir à competição, a entrada é gratuita e restrita ao salão social, para não-sócios, mediante identificação na portaria.