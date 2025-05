Previdência em Macatuba deve esgotar em 17 anos, diz estudo

Um estudo anual realizado pelo Ipremac (Instituto de Previdência de Macatuba) ligou o sinal de alerta para um problema financeiro que já vem ganhando força nos últimos anos. Se nenhuma medida for adotada imediatamente, segundo a prefeitura, estima-se que, em 2042, as reservas financeiras do instituto se esgotem e o município precise custear a diferença com recursos do tesouro, o que pode representar um desequilíbrio financeiro, com a consequente redução de recursos destinados a outros setores, como saúde, educação e zeladoria da cidade.

De acordo com a administração, todo município que possui Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), que é o caso de Macatuba, é obrigado, pela legislação vigente, a elaborar a Avaliação Atuarial Anual. Para realização desse trabalho, é contratado um atuário, responsável técnico pela realização do estudo.

Conforme o último estudo realizado, com data base em 31 de dezembro de 2024, o RPPS de Macatuba apresenta déficit atuarial, que deve ser coberto pelo município. Dessa forma, além da contribuição patronal sobre a folha, atualmente fixada em 22% sobre os salários dos servidores, o município precisa arcar com repasses mensais extras para o equacionamento desse déficit até o ano de 2054.