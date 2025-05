Festac abre com artesanato, bazar de roupas, livros e gastronomia

Barracas de comidas típicas, brincadeiras e atividades às crianças, venda de artesanatos, livros, bijuterias e bazar de roupas. Com programação diversa, a 24ª edição da Festac, Festa do Amor e Caridade do Centro Espírita Amor e Caridade (Ceac), acontece neste final de semana. Tradicional na cidade, o evento abre as portas neste sábado (17), às 12h e vai até 22h. Já no domingo (18), interessados podem comparecer das 10h às 15h.

Cerca de 200 voluntários estarão prontos para receber os munícipes, explica a coordenadora da Festac, Leda Mussel. De acordo com ela, o Ceac mantém duas creches com um total de 230 alunos atendidos, uma casa de passagem que atende em média 60 pessoas e cinco serviços de convivência que beneficiam 760 crianças no contraturno escolar com atividades recreativas e sociais. Há também o programa Inclusão Produtiva que oferece curso de elétrica para 30 usuários. "Os valores arrecadados na Festac serão revertidos aos projetos e às famílias", acrescenta Leda.

CARDÁPIO