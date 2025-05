PM intensifica ações sobre ferros-velhos; SSP cita queda

Uma das dificuldades, diz o major, está nos crimes sem vítima imediata. "Se a pessoa é pega em flagrante delito pela polícia, que verifica alguém portando um monte de fiação, por exemplo, é óbvio que ele acabou de furtar. Só que, se a gente não consegue localizar a vítima, como o delegado vai ratificar a prisão do indivíduo?", indaga.

A Polícia Militar (PM) em Bauru planeja intensificar operações contra ferros-velhos em situação irregular, como vez na última quinta-feira (15), a fim de combater furto e receptação de fios, uma das maiores causas de furtos nas últimas semanas no município.

Segundo ele, é comum que policiais encontrem nas ruas indivíduos que haviam prendido dias antes - ou até no dia anterior. "Vamos dar um exemplo. O indivíduo é preso hoje e passa por audiência de custódia. Se ele for liberado para responder em liberdade, amanhã estará nas ruas novamente. E a polícia corre o risco de encontrá-lo", diz.

Para ele, porém, é difícil afirmar que há sensação de insegurança. "Isso é muito pessoal. Um bairro X teve 10 furtos de residência no mês. No outro, foram 2. Só que esses dois foram de vizinhos, que dividem muro. Os moradores desta rua se sentem inseguros. Mas comparando os dois bairros, o primeiro estaria pior do que o segundo", explica.

Em nota encaminhada ao JC, por sua vez, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) de São Paulo afirmou que forças de segurança têm atuado de forma integrada no município para garantir a proteção da população e que índices de criminalidade apresentaram queda.