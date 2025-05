Sentimento é generalizado, diz vereador que defende GCM

Embora mais concentrada nas regiões Oeste e Noroeste, a sensação de insegurança entre moradores de Bauru é generalizada, afirma o vereador Marcelo Afonso (PSD), que ouve queixas nesse sentido de praticamente todas as regiões da cidade.

"Segurança pública é o que nós não temos", critica o parlamentar, que há anos defende a implementação de uma Guarda Municipal para atuar no combate ao crime de maneira preventiva - por meio de rondas nos bairros, por exemplo. A medida é prometida pela administração desde o início do ano, mas até agora não saiu do papel. "É questão de prioridade", comenta Afonso.

O JC procurou o governo na quarta-feira (7) para comentar o assunto, mas não obteve retorno até a conclusão desta edição.