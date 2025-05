Sensação de insegurança nas ruas leva drama a famílias bauruenses

Já no Centro de Bauru, por sua vez, uma mulher de 40 anos pegou uma air fryer de uma loja e, ao ser flagrada pela vendedora, ameaçou-a de morte. Ela foi presa em flagrante pela Polícia Militar (PM) e autuada por roubo impróprio, permanecendo à disposição da Justiça.

No início da semana, na segunda-feira (5), um homem furtou um saco com mais de 30 quilos de lacres de latinhas de alumínio de um ponto de coleta no Parque Paulista, região do Redentor. O crime ocorreu durante a madrugada e foi registrado por câmeras de segurança. O material seria revertido em castrações de cães e gatos em situação de rua ou de animais cujos tutores vivem em situação de vulnerabilidade social.

No final de abril, um homem de 32 anos foi preso após furtar 30 metros de fios de um estabelecimento comercial no Centro. Ele foi flagrado pela Polícia Militar na manhã de um domingo, escondido no forro do imóvel. A equipe foi chamada após o proprietário perceber a falta de energia elétrica no local e suspeitar de furto.