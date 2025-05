Brasileiros não se levam a sério, diz cientista político

O cientista político Rubens Figueiredo lançou no final de 2024 o livro "Sofrendo feliz da vida - Alegria e angústia de ser brasileiro", onde busca investigar um paradoxo da sociedade brasileira: como um País com altos índices de violência, desigualdade e problemas estruturais aparece tão bem colocado em rankings das nações mais felizes do mundo?

Essa singularidade foi abordada pelo autor, que realizou na última quinta-feira (15) uma sessão de autógrafos na livraria Empório Cultural, no Boulevard Shopping, em Bauru, cidade na qual morou até os 15 anos.

Segundo ele, o Brasil é um dos países com maior número de pessoas presas, com alto consumo de antidepressivos e uma das piores distribuições de renda do planeta. Mesmo assim, argumenta, o brasileiro segue feliz. "Temos uma afetividade muito maior do que outros povos. E há também fatores culturais, como a música e o futebol", explica.