Deputada e advogada fazem palestra sobre direito dos autistas

A palestra "Inclusão escolar e direito dos autistas" com a deputada estadual Andréa Werner acontece neste sábado, às 10h, na OAB, quadra 30 da avenida Nações Unidas, em Bauru. Ela criou o blog Lagarta Vira Pupa, depois do filho ter recebido o diagnóstico de autismo, assim com os trigêmeos da advogada Vanessa Ziotti, especialista em direito da pessoa com deficiência, que também participa do evento.

As vagas para estão se esgotando e os últimos lugares podem ser adquiridos por mensagem pelo WhatsApp do número (14) 99101-2961.

A iniciativa é do movimento "Família TEA', grupo criado em 2019 pela mãe atípica e neurodivergente Renata Ferreguti. Sua proposta foi justamente promover eventos, projetos e diversas ações em Bauru voltados ao acolhimento de famílias atípicas. Além de eventos da mesmo natureza e lives, o grupo também realiza passeios e projetos de cuidado, como o Fada do Dente que oferece gratuitamente consultas, tratamentos e acompanhamento profissional na área de saúde bucal para crianças do espectro. Para se juntar ao grupo que acolhe famílias atípicas e participar das atividades é preciso entrar em contato com a Renata pelo (14) 991012961 e para acompanhar o projeto, acesse as redes sociais @familiateabauru.