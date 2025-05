Concessão da ETE segue sem edital definido um ano após aprovação

A aprovação do projeto de lei (PL) na Câmara que autorizou o governo Suéllen Rosim (PSD) a conceder o sistema de esgoto de Bauru à iniciativa privada completou exatamente um ano no último dia 13 sem que o pacote de obras prometidas e a própria concessão tenham saído do papel. Em termos práticos, a situação continua a mesma desde que a administração rescindiu o contrato com a COM Engenharia, empreiteira responsável pela ETE até 2021.

O PL do Esgoto, como foi apelidado, foi alvo de duros embates no Poder Legislativo e acabou por travar a pauta da Câmara durante meses por não ter sido votado dentro do prazo estabelecido ao regime de urgência sobre o qual tramitou.

Aprovada em maio, a concessão teve edital publicado em dezembro com previsão para ser licitado no mês seguinte. Mas durou pouco: o certame acabou suspenso na manhã do dia 20 de janeiro no âmbito de uma impugnação protocolada pela Aegea, uma das três maiores companhias de saneamento básico do País. A decisão que suspendeu a licitação em caráter liminar acabou referendada em 30 de abril em definitivo. A prefeitura foi notificada do resultado no último dia 15.