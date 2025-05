Sou mais a robô Sophia, que percorre o mundo como primeiro androide de inteligência artificial avançada. Sua presença provoca tumulto e curiosidade sobre como será o futuro se esse tipo de máquina entrar em contato com o dia a dia dos humanos.

Sophia pode manter conversações, demonstrar com o rosto expressões similares às das pessoas e aumentar sua bagagem de conhecimentos cada vez que interage com um humano. Algumas respostas não têm muito sentido, mas, na maioria das vezes, ela é capaz de surpreender com raciocínios lógicos.

Gostei quando Sophia disse, numa conferência em Dubai, que "os humanos são as criaturas mais criativas do planeta, mas também as mais destrutivas. Só quero me rodear de pessoas agradáveis e amáveis ajudando-as a trabalhar por um futuro melhor, em que todos sejam bem tratados".