Homem de 53 anos morre após queda de telhado em Lençóis Paulista

Lençóis Paulista - Um homem de 53 anos morreu nesta quinta-feira (15), no Hospital de Base (HB) de Bauru, após ser internado na unidade em decorrência de uma queda do telhado ocorrida em Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru).

De acordo com o registro policial, L.C.R. sofreu um traumatismo cranioencefálico em razão da queda e não resistiu aos graves ferimentos. O óbito, ocorrido por volta das 6h30, foi comunicado ao plantão policial no fim da tarde.

O delegado plantonista requisitou a realização de exame necroscópico pelo Instituto Médico Legal (IML) de Bauru e as circunstâncias do acidente, que ocorreu no Núcleo Habitacional Luis Zillo, serão investigadas pela Polícia Civil.